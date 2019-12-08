﻿ В Ляховичском районе горела квартира в многоэтажке: один человек погиб, четверо - эвакуированы. 21.by
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В Ляховичском районе горела квартира в многоэтажке: один человек погиб, четверо - эвакуированы

09.12.2019 10:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 декабря спасатели тушили пожар на втором этаже многоквартирного дома в агрогородке Малое Городище, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

К приезду спасателей в подъезде дома было плотное задымление. Тело погибшего 46-летнего хозяина горящей квартиры сотрудники МЧС нашли в кухне.

С первого и второго этажей эвакуировали четыре человека, из них двое — дети пяти и четырех лет.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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