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В Ляховичском районе горела квартира в многоэтажке: один человек погиб, четверо - эвакуированы
Источник материала: Tut.by
8 декабря спасатели тушили пожар на втором этаже многоквартирного дома в агрогородке Малое Городище, сообщает
К приезду спасателей в подъезде дома было плотное задымление. Тело погибшего 46-летнего хозяина горящей квартиры сотрудники МЧС нашли в кухне.
С первого и второго этажей эвакуировали четыре человека, из них двое — дети пяти и четырех лет.
Причина пожара устанавливается.
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Из них двое - дети четырех и пяти лет.
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