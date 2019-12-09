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Под Витебском горел магазин
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел около пяти часов вечера 9 декабря в частном магазине на улице Спортивной в поселке Лужесно Витебского района,
Продавцы вызвали МЧС, услышав сигнал автономных пожарных извещателей. Пожар возник в котельной, и к приезду спасателей из-под крыши магазина шел сильный дым.
В котельной огонь повредил потолок, кровлю, закоптил стены. Никто не пострадал.
Причину пожара устанавливают.
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Продавцы вызвали МЧС, услышав сигнал автономных пожарных извещателей.
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