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Ревность довела жителя Борисовского района до уголовного дела

10.12.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Изначально потерпевший пояснял, что травмы получил из-за падения с крыши своего сарая. Однако в эту версию сыщики не поверили: никакого сарая у мужчины нет. Затем он придумал историю с нападением неизвестных. Но и эта история не нашла подтверждения. По итогу мужчина рассказал о реальных событиях того вечера и указал на своего давнего знакомого.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 50-летний житель деревни Ганцевичи. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что просил потерпевшего не выдавать его: таким образом, он думал избежать ответственности. К слову, со дня на день мужчина планировал покинуть страну и уехать на заработки в Россию.

Правоохранители выяснили, в тот день в квартире, где проживал потерпевший, было застолье. Ближе к вечеру, на почве ревности между мужчинами возник конфликт: гость стал высказывать претензии по поводу заинтересованности к новой возлюбленной. Выяснение отношений переросло в серьезную неприязнь, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту не менее 9 ударов ногами и табуреткой в область туловища и ног.

Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 147 УК Беларуси «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. В его отношении избрана мера пресечения заключение под стражу.

https://minobl.mvd.gov.by/

 
 
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