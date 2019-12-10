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В Барановичском районе обнаружена граната времен Первой Мировой войны

11.12.2019 13:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Барановичского РОВД около 9:27 часов поступило сообщение от жителя деревни Скробово о том, что им найден предмет, похожий на снаряд времен войны.

В Барановичском районе обнаружена граната времен Первой Мировой войны

На место обнаружения незамедлительно прибыли сотрудники милиции. Мужчина рассказал правоохранителям, что он копал траншею на придомовой территории для дальнейшей заливки опалубки и наткнулся на предмет шарообразной формы, напоминающий боеприпас. После чего сразу обратился в милицию.

 

Саперно-пиротехнической группой в/ч 7404 установлено, что найденным боеприпасом является граната времен Первой Мировой войны.

В настоящее время находка изъята и уничтожена на специальном полигоне.

 
 
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  В дежурную часть Барановичского РОВД около 9:27 часов поступило сообщение от жителя деревни Скробово о том, что им найден предмет, похожий на снаряд времен войны. ...
 
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