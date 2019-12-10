|
В Барановичском районе обнаружена граната времен Первой Мировой войны
11.12.2019 13:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Барановичского РОВД около 9:27 часов поступило сообщение от жителя деревни Скробово о том, что им найден предмет, похожий на снаряд времен войны.
На место обнаружения незамедлительно прибыли сотрудники милиции. Мужчина рассказал правоохранителям, что он копал траншею на придомовой территории для дальнейшей заливки опалубки и наткнулся на предмет шарообразной формы, напоминающий боеприпас. После чего сразу обратился в милицию.
Саперно-пиротехнической группой в/ч 7404 установлено, что найденным боеприпасом является граната времен Первой Мировой войны.
В настоящее время находка изъята и уничтожена на специальном полигоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дежурную часть Барановичского РОВД около 9:27 часов поступило сообщение от жителя деревни Скробово о том, что им найден предмет, похожий на снаряд времен войны. ...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)