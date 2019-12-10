На двух пожарах в Могилевской области в один день погибла пенсионерка и получил ожоги мужчина

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области 10 декабря произошло два пожара. Во время одного погибла пенсионерка, во время второго мужчина получил ожоги, сообщает МЧС.

60-летняя женщина погибла при пожаре в собственном доме в деревне Усакино Кличевского района. Здание загорелось около 18.30. Огонь уничтожил веранду, крышу, вещи в доме.

Около 20.00 загорелся дом в деревне Деревцы Осиповичского района. Хозяин дома, 45-летний мужчина, получил отравление продуктами горения и ожоги 1−3 степени (4% тела). Он в больнице. Огонь уничтожил вещи в доме.

Причины обоих пожаров устанавливают.