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На двух пожарах в Могилевской области в один день погибла пенсионерка и получил ожоги мужчина

11.12.2019 14:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевской области 10 декабря произошло два пожара. Во время одного погибла пенсионерка, во время второго мужчина получил ожоги, сообщает МЧС.

60-летняя женщина погибла при пожаре в собственном доме в деревне Усакино Кличевского района. Здание загорелось около 18.30. Огонь уничтожил веранду, крышу, вещи в доме.

Около 20.00 загорелся дом в деревне Деревцы Осиповичского района. Хозяин дома, 45-летний мужчина, получил отравление продуктами горения и ожоги 1−3 степени (4% тела). Он в больнице. Огонь уничтожил вещи в доме.

Причины обоих пожаров устанавливают.

 
 
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