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На двух пожарах в Могилевской области в один день погибла пенсионерка и получил ожоги мужчина
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области 10 декабря произошло два пожара. Во время одного погибла пенсионерка, во время второго мужчина получил ожоги,
60-летняя женщина погибла при пожаре в собственном доме в деревне Усакино Кличевского района. Здание загорелось около 18.30. Огонь уничтожил веранду, крышу, вещи в доме.
Около 20.00 загорелся дом в деревне Деревцы Осиповичского района. Хозяин дома, 45-летний мужчина, получил отравление продуктами горения и ожоги 1−3 степени (4% тела). Он в больнице. Огонь уничтожил вещи в доме.
Причины обоих пожаров устанавливают.
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В обоих случаях причины пожара устанавливаются.
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