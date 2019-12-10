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В Гродненской области продавали опасные настольные светильники
11.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гродненской области из продажи изъяли потенциально опасные настольные светильники.
Об этом
Реализовывались они в торговой сети Лиды. По результатам испытаний, проведенным в аккредитованной лаборатории, выяснилось, что светильники китайского производства не соответствуют установленным
«Светильники сопровождались сертификатами соответствия. Их наличие свидетельствует о том, что производитель обязан изготавливать продукцию, соответствующую установленным требованиям, но не означает, что продукция, реализуемая в настоящий момент, соответствует этим стандартам. Недобросовестные производители порой сознательно изготавливают продукцию с уменьшенным расходом материалов или заменой сырья для ее удешевления», — отметили в отделе госнадзора Лиды.
Небезопасная продукция изъята из обращения, запрещен ее ввоз в страну. Также прекращено действие сертификатов соответствия в Республике Беларусь.
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В Гродненской области из продажи изъяли потенциально опасные настольные светильники. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора Лиды Гродненской областной...
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