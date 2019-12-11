В Новополоцке 18-летний парень попал под поезд, он погиб

Источник материала: Tut.by

Ночью 12 декабря под грузовой поезд попал 18-летний парень. Он погиб на месте. Об этом сообщает МВД Беларуси.



Станция "Ропнянская". Фото: railwayz.info

Трагедия произошла 12 декабря в 0.55. На станции «Ропнянской» под грузовой поезд Даугавпилс-Новополоцк попал 18-летний парень из Пуховичского района. Несмотря на экстренное торможение и сигналы локомотива, избежать наезда не удалось, — парень скончался.

Задержка движения поездов составила 10 минут. По факут гибели молодого человека проводится проверка.

В МВД напомнили, что с начала года на железной дороге Беларуси произошло 100 несчастных случаев, в результате которых 71 человек погиб и 29 травмированы.