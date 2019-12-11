В Пинске подростки устроили шопинг за счёт денег с чужих банковских карт

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидентов корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о пропаже своей банковской карточки. Мужчина рассказал милиционерам, что целый день находился на работе. Личная вещь лежала рядом и всегда была в поле зрения, однако вечером, перед уходом домой, он ее уже не обнаружил. Поняв, что рискует остаться без денег, пинчанин на следующий день заблокировал карту, однако часть средств уже исчезла. Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий выяснили, что с бесконтактной карточки была произведена оплата товаров в одном из магазинов города на сумму около 60 рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность похитителя карты. Ею оказалась 16-летняя пинчанка. Девушка пояснила, что увидела лежащую на прилавке банковскую карточку и решила ее забрать.

Буквально на следующий день после описываемого случая с похожим заявлением к милиционерам обратилась 51-летняя жительница Пинска. Женщина заявила о приходящих на телефон SMS-оповещениях о снятии денежных средств с её потерянной карточки. Сыщики с помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что к краже причастны две несовершеннолетние пинчанки. Девушки пояснили, что карточку нашли на улице, решили воспользоваться ею для покупок и потратили более 400 рублей.

– Следователи дали правовую оценку действиям несовершеннолетних,– подытожил Александр Костюкевич.

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