ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске подростки устроили шопинг за счёт денег с чужих банковских карт

12.12.2019 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинске подростки устроили шопинг за счёт денег с чужих банковских карт
Подробности инцидентов корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о пропаже своей банковской карточки. Мужчина рассказал милиционерам, что целый день находился на работе. Личная вещь лежала рядом и всегда была в поле зрения, однако вечером, перед уходом домой, он ее уже не обнаружил. Поняв, что рискует остаться без денег, пинчанин на следующий день заблокировал карту, однако часть средств уже исчезла. Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий выяснили, что с бесконтактной карточки была произведена оплата товаров в одном из магазинов города на сумму около 60 рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность похитителя карты. Ею оказалась 16-летняя пинчанка. Девушка пояснила, что увидела лежащую на прилавке банковскую карточку и решила ее забрать.

Буквально на следующий день после описываемого случая с похожим заявлением к милиционерам обратилась 51-летняя жительница Пинска. Женщина заявила о приходящих на телефон SMS-оповещениях о снятии денежных средств с её потерянной карточки. Сыщики с помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что к краже причастны две несовершеннолетние пинчанки. Девушки пояснили, что карточку нашли на улице, решили воспользоваться ею для покупок и потратили более 400 рублей.

– Следователи дали правовую оценку действиям несовершеннолетних,– подытожил Александр Костюкевич.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

В Пинске подростки устроили шопинг за счёт денег с чужих банковских карт В Пинске подростки устроили шопинг за счёт денег с чужих банковских карт В Пинске подростки устроили шопинг за счёт денег с чужих банковских карт В Пинске подростки устроили шопинг за счёт денег с чужих банковских карт В Пинске подростки устроили шопинг за счёт денег с чужих банковских карт В Пинске подростки устроили шопинг за счёт денег с чужих банковских карт

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Подробности инцидентов корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич: – В Пинский ГОВД обратился местный житель с...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Новополоцке 18-летний парень попал под поезд, он погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика