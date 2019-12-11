В Столинском районе мужчина вынес из автовокзала ящик с пожертвованиями

Источник материала: Tut.by

В Столине из здания автовокзала похитили ящик для сбора пожертвований на строительство храма, сообщает МВД .





В милицию о пропаже сообщила кассир автовокзала. По словам женщины, во время работы она обнаружила, что с подоконника исчез ящик для пожертвований, в котором находилось около 100 рублей. Люди в зале ожидания сказали ей, что коробку вынес из здания мужчина. Кассир побежала за подозреваемым, но догнать его не смогла. Тогда женщина позвонила в милицию.

По горячим следам оперативники нашли и задержали злоумышленника около вещевого рынка. Им оказался 43-летний житель Столинского района. Похищенные деньги он потратить не успел.