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Вчера в доме по ул. МОПРа произошёл пожар. Закопчены стены и потолок, повреждена мебель

17.12.2019 11:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

16.12.2019 В 13-33 по ул. МОПРа произошел пожар в девятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже, принадлежащей гражданке 1970 г.р., неработающей.

Вчера в доме по ул. МОПРа произошёл пожар. Закопчены стены и потолок, повреждена мебель

Огнем уничтожен телевизор, повреждена мебель и имущество, пол на площади 2 кв. м. в жилой комнате, закопчены стены и потолок во всей квартире.

Вчера в доме по ул. МОПРа произошёл пожар. Закопчены стены и потолок, повреждена мебель

Причина пожара устанавливается.

С 6-00 16.12.2019 до 6-00 17.12.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара (в г. Бресте, Кобринском, Березовском и Барановичском районах). Повреждено 1 строение.

16.12.2019 г., 09-18. В д. Б. Лесковичи Березовского района в пер. Восточном произошел пожар в деревянном гараже, принадлежащем гр-ке 1963 г.р. Огнем повреждены кровля и стена на площади 2 кв.м. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается.

16.12.2019 г., 13-33. В г. Бресте на ул. МОПРа произошел пожар в 9-этажном панельном многоквартирном жилом доме, в квартире на 1-м этаже, принадлежащей гр-ке 1970 г.р. Огнем уничтожен телевизор, повреждены мебель и имущество, пол на площади 2 кв. м. в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.

16.12.2019 г., 14-42. В г. Кобрине на ул. Первомайской произошел пожар в деревянном 2-квартирном жилом доме, в квартире, принадлежащей гр-ну 1974 г.р. Огнем повреждены имущество в жилой комнате, оконные проемы, закопчены стены и потолок в квартире. Соседняя квартира не повреждена. Причина пожара устанавливается.

16.12.2019 г., 23-09. В г. Барановичи на ул. Гаевой произошел пожар пластиковых мусорных контейнеров, принадлежащих КУПП. Огнем уничтожено четыре пластиковых контейнера. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  16.12.2019 В 13-33 по ул. МОПРа произошел пожар в девятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже,...
 
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