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В Пинске на «зебре» девушка-пешеход попала под колёса автомобиля
17.12.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В результате ДТП пешеход получила травмы. После оказания медицинской помощи была отпущена домой. Проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает пешеходам не забывать про обязанности и перед каждым переходом проезжей части убеждаться в безопасности своего перехода, носить фликеры, световозвращающие жилеты.
Меры безопасности пешехода запрещают разговаривать по телефону, слушать музыку в наушниках или носить капюшон, полностью закрывающий боковой обзор. Переходя дорогу даже в отведенных для этого местах, нужно обязательно убедиться, что водитель видит пешехода и вовремя останавливается. Самый надежный вариант — это сначала установить зрительный контакт с водителем транспортного средства и только после этого начать переход. Следует помнить, что даже оборудованный светофором пешеходный переход не может в полной мере обеспечить безопасность пешехода на дороге. Для того чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, водителям и пешеходам нужно соблюдать предписанные правила и относиться друг к другу с уважением.
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