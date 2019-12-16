В Пинске на «зебре» девушка-пешеход попала под колёса автомобиля

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, вечером 16 декабря 44-летний водитель управлял автомобилем «Хендай Сантафе». Двигаясь по улице Рокоссовского, напротив дома № 5 мужчина совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы. После оказания медицинской помощи была отпущена домой. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам не забывать про обязанности и перед каждым переходом проезжей части убеждаться в безопасности своего перехода, носить фликеры, световозвращающие жилеты.

Меры безопасности пешехода запрещают разговаривать по телефону, слушать музыку в наушниках или носить капюшон, полностью закрывающий боковой обзор. Переходя дорогу даже в отведенных для этого местах, нужно обязательно убедиться, что водитель видит пешехода и вовремя останавливается. Самый надежный вариант — это сначала установить зрительный контакт с водителем транспортного средства и только после этого начать переход. Следует помнить, что даже оборудованный светофором пешеходный переход не может в полной мере обеспечить безопасность пешехода на дороге. Для того чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, водителям и пешеходам нужно соблюдать предписанные правила и относиться друг к другу с уважением.