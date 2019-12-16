На техэтаже минского завода был пожар - пришлось эвакуировать работников

Источник материала: Tut.by

На техническом этаже Минского завода вычислительной техники было возгорание. Пострадавших нет, но из здания эвакуировали 25 человек. Об этом сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

Сегодня в 11.53 работник столичного предприятия сообщил спасателям о том, что в цехе — дым. Речь о помещении Минского завода вычислительной техники, что на улице Притыцкого, 62.

Оказалось, что на техническом этаже производственного цеха загорелись электрические кабели на площади 10 «квадратов».

Пожар ликвидировали в 12−33, его причину устанавливают. Из здания эвакуировали 25 человек.