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Яхта пакистанского миллиардера протаранила причал в порту, момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
На острове Сен-Мартен в Карибском море очевидцы сняли на видео момент столкновения яхты Ecstasea с причалом в порту. Судно потеряло управление и буквально снесло контрольную башню. Яхта Ecstasea, ценой в 75 миллионов долларов принадлежит пакистанскому миллиардеру Альшаиру Фиязу — он приобрел ее у российского олигарха Романа Абрамовича в 2009 году.
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Яхта потеряла управление из-за сильного ветра и прибрежного течения.
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