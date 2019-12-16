Яхта пакистанского миллиардера протаранила причал в порту, момент попал на видео

Источник материала: Tut.by

На острове Сен-Мартен в Карибском море очевидцы сняли на видео момент столкновения яхты Ecstasea с причалом в порту. Судно потеряло управление и буквально снесло контрольную башню. Яхта Ecstasea, ценой в 75 миллионов долларов принадлежит пакистанскому миллиардеру Альшаиру Фиязу — он приобрел ее у российского олигарха Романа Абрамовича в 2009 году.