Борисовчанин признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения

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В судебном заседании было установлено, что Г., будучи дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности с сожительницей К., умышленно нанес последней не менее двух ударов ножом.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью и пояснил, что в субботу около 9.00 утра К. ушла к соседям. Сначала он просто лежал на диване и, в ожидании супруги, смотрел телевизор. Прошло более часа, однако К. все не возвращалась. Чтобы как-то скоротать время в ее отсутствие, Г. выпил бутылку вина. Прошел еще час, а К. все не было и не было. Это очень сильно его злило, он был голоден, а от выпитого к злости прибавились еще и терзания ревности.

Около 11.30, когда Г. пошел на кухню, чтобы приготовить себе то ли завтрак, то ли уже обед, наконец-то вернулась сожительница. Г. сразу заметил, что К. пришла выпившая. На обрушившийся шквал упреков и обвинений сожителя К. отвечала дерзко и грубо. Разозлившись еще больше, Г. схватил кухонный нож и нанес подруге один удар, от которого К. стала наклоняться и коснулась плечом ножа во второй раз.

К. удалось выбежать на улицу, где ее всю окровавленную увидела соседка и вызвала «скорую» помощь. Медики подоспели вовремя, К. удалось спасти.

В судебном заседании Г. пояснял, что хотел лишь «проучить» сожительницу, не думал, что от его действий наступят такие тяжелые последствия.

Приговором суда Г. признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни и на основании ч.1 ст.147 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

На основании ст.8 Закона Республики Беларусь « Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» от 19.07.2019 срок наказания сокращен на 1 год.

И.П. ЛАДИК, заместитель прокурора Борисовского района, советник юстиции