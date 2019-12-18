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Здание для хранения техники горело в Брестском районе
19.12.2019 10:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В хозяйстве Брестского района в результате пожара в здании для хранения техники сгорел трактор, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Инцидент произошел 18 декабря около 22 часов в ОАО "Остромечево". На момент пожара в кирпичном здании хранения техники находилось 5 тракторов, 7 опрыскивателей и картофелекопатель.
Сотрудники
В результате ЧП огонь уничтожил трактор МТЗ-80 и повредил один трактор.
Остальную технику удалось спасти. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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В хозяйстве Брестского района в результате пожара в здании для хранения техники сгорел трактор, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Инцидент...
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