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Здание для хранения техники горело в Брестском районе

19.12.2019 10:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В хозяйстве Брестского района в результате пожара в здании для хранения техники сгорел трактор, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Здание для хранения техники горело в Брестском районе

Инцидент произошел 18 декабря около 22 часов в ОАО "Остромечево". На момент пожара в кирпичном здании хранения техники находилось 5 тракторов, 7 опрыскивателей и картофелекопатель.

Здание для хранения техники горело в Брестском районе

Сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали возгорание.

Здание для хранения техники горело в Брестском районе

В результате ЧП огонь уничтожил трактор МТЗ-80 и повредил один трактор.

Здание для хранения техники горело в Брестском районе

Остальную технику удалось спасти. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  В хозяйстве Брестского района в результате пожара в здании для хранения техники сгорел трактор, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Инцидент...
 
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