Мужчина зачем-то похитил детскую коляску у подъезда и так и не понял - зачем он это сделал

Источник материала: Виртуальный Брест

В Московский РОВД поступило сообщение от брестчанки, которая сообщила о пропаже детской коляски.





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В ходе отработки местности внимание сотрудницы ИНД Московского РОВД капитана милиции Ольги Бегезы привлек мужчина. Он сидел на лавочке недалеко от места преступления, рядом с ним стояла коляска такого же цвета, как у разыскиваемой. При общении сотрудница обратила внимание, что внутри коляски нет ребенка.

Правоохранителями установлено, что мужчина похитил коляску, которую молодая мама в обеденное время оставила у подъезда многоквартирного дома, и несколько часов прогуливался с ней по району, а затем вернулся во двор. Фигурантом оказался 61-летний житель Бреста. Причину поступка он не смог объяснить милиционерам.

Следователи дали правовую оценку его действиям.

Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова

фото Московского РОВД