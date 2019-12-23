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Мужчина зачем-то похитил детскую коляску у подъезда и так и не понял - зачем он это сделал
23.12.2019 10:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Московский РОВД поступило сообщение от брестчанки, которая сообщила о пропаже детской коляски.
иллюстрация
В ходе отработки местности внимание сотрудницы ИНД Московского РОВД капитана милиции Ольги Бегезы привлек мужчина. Он сидел на лавочке недалеко от места преступления, рядом с ним стояла коляска такого же цвета, как у разыскиваемой. При общении сотрудница обратила внимание, что внутри коляски нет ребенка.
Правоохранителями установлено, что мужчина похитил коляску, которую молодая мама в обеденное время оставила у подъезда многоквартирного дома, и несколько часов прогуливался с ней по району, а затем вернулся во двор. Фигурантом оказался 61-летний житель Бреста. Причину поступка он не смог объяснить милиционерам.
Следователи дали правовую оценку его действиям.
Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова
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В Московский РОВД поступило сообщение от брестчанки, которая сообщила о пропаже детской коляски. иллюстрация В ходе отработки местности внимание сотрудницы...
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