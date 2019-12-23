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В Борисове водитель самосвала сбывал песок и гравий — дошло до суда

23.12.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Обвиняемый работает водителем самосвала в одной из строительных организаций, которая занималась реконструкцией дороги Р53 и моста через реку Березину. В течение полутора месяцев мужчина сделал в общей сложности 13 рейсов и сбыл более 90 кубометров песчано-гравийной смеси и 120,4 кубометра песка. Об этом сообщил старший помощник прокурора Борисовского района Евгений Лисовой.

Гравий и песок водитель самосвала продал по заниженной цене предпринимателю, который занимается реализацией аналогичных материалов населению. По словам Евгения Лисового, ущерб в размере 1055 рублей, причиненный строительной организации, обвиняемый уже возместил.

На суде рабочий признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание по части первой статьи 211 Уголовного кодекса Беларуси (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено) в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на два года со штрафом в 100 базовых величин (2 550 рублей). Права занимать свою должность водитель не лишен.

При этом санкции 211-й статьи предусматривают более строгий вид наказания — вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

Приговор суда вступил в законную силу. Старший помощник прокурора уточнил, что к обвиняемому применен акт амнистии — он частично освобожден от отбывания наказания на один год.

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