В Пинске в новогоднюю ночь в ДТП погибла женщина

Источник материала: Полесская правда



Новогодние праздничные мероприятия в Беларуси прошли без серьезных происшествий, в местах массового пребывания людей был обеспечен порядок и безопасность. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ночь на 1 января на территории республики прошли праздничные новогодние мероприятия. В эти дни традиционно сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несут службу в усиленном режиме.

Вместе с тем не обошлось без несчастных случаев с пиротехникой. По состоянию на 8.00 1 января пострадали восемь человек. «Они обратились за помощью в медучреждения с различными травмами», — добавил Дмитрий Курьян. Он призвал к осторожному обращению с пиротехникой и умеренному потреблению алкоголя в оставшиеся праздничные дни.

Криминогенная обстановка в целом по республике оставалась достаточно спокойной — зафиксировано меньше преступлений, чем обычно. Сообщается лишь о нескольких случаях. Так, в Кричеве женщина набросилась с ножом на сожителя, а в Шкловском районе пенсионер — на жену. В обоих случаях ссору спровоцировал алкоголь. Ночью в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанес милиционерам ножевые ранения, проводится проверка.

К сожалению, не обошлось без жертв на дорогах страны. В Брестском районе водитель «Ауди» столкнулся со стоявшим на обочине полуприцепом и погиб. В Пинске в результате наезда погибла женщина: она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В МВД напоминают, что с 27 декабря по 7 января ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию «Трезвость — норма на дорогах!».