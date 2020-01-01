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Минчанин попросил прохожего помочь угнать машину

02.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минчанин попросил прохожего помочь угнать машину

Минчанин не смог угнать авто и попросил прохожего помочь, сообщили БЕЛТА в МВД.

Молодой человек, прогуливаясь в конце декабря со своей подругой по столичной улице Филимонова, заметил припаркованный автомобиль ВАЗ. Предложил девушке прокатиться, но она ответила отказом и отправилась домой одна. Парень решил, что догонит подругу на чужом авто и довезет ее.

Минчанин сел в машину и попытался завести, но ничего не вышло. Не помогли и интернет-видеоролики «Как завести авто без ключа». После очередной неудачной попытки фигурант попросил помощи у прохожего, но их совместные усилия ни к чему не привели. После этого молодой человек направился домой.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения угонщика установили и задержали.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям фигуранта. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.

https://www.belta.by/

 
 
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Минчанин не смог угнать авто и попросил прохожего помочь, сообщили БЕЛТА в МВД. Молодой человек, прогуливаясь в конце декабря со своей подругой по столичной улице...
 
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