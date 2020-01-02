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В Речицком районе горела нефтяная скважина
Источник материала: Tut.by
2 января возле деревни Яновка Речицкого района загорелась нефтяная скважина. Подробности
Сообщение о повреждении трубопровода с факельным горением на неэксплуатируемой нефтяной скважине № 37 Некрасовского месторождения поступило спасателям примерно в 18.30.
В 19.25 загорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
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Сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на неэксплуатируемой нефтяной скважине № 37 Некрасовского месторождения поступило...
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