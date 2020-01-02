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В Речицком районе горела нефтяная скважина

03.01.2020 12:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 января возле деревни Яновка Речицкого района загорелась нефтяная скважина. Подробности сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение о повреждении трубопровода с факельным горением на неэксплуатируемой нефтяной скважине № 37 Некрасовского месторождения поступило спасателям примерно в 18.30.

В 19.25 загорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.

 
 
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Сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на неэксплуатируемой нефтяной скважине № 37 Некрасовского месторождения поступило...
 
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