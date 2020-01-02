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Момент столкновения двух пассажирских самолетов в аэропорту Торонто попал на видео (никто не пострадал)

03.01.2020 13:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аэропорту Торонто самолет Boeing 777 задел крылом стоящий на земле Airbus A321 во время буксировки. При этом Airbus развернуло на месте, в результате чего самолет получил повреждения. В столкновении никто не пострадал, а Boeing уже вернулся к полетам. Момент столкновения попал на видео.

 
 
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