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Покушение на убийство: две версии одного преступления

04.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Ш., находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к дому К. и произвел 2 прицельных выстрела из охотничьего ружья в хозяина дома, причинив ему множественные раны и различные повреждения внутренних органов. Однако Ш. не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку потерпевшему удалось скрыться в своем доме, после чего К. была своевременно оказана скорая медицинская помощь.

В ходе судебного разбирательства осужденный Ш. виновным себя не признал и дал показания о том, что с потерпевшим у него сложились нормальные отношения: тот встречался с его падчерицей. Первоначально Ш. был не против их встреч, но потом К. стал негативно высказываться об их семье, и Ш. запретил падчерице В. встречаться с потерпевшим.

Через некоторое время, придя с работы, Ш. узнал от супруги, что К. накануне приходил к ним домой и устроил скандал с В., оскорблял ее и их семью. Тогда осужденный решил сходить домой к потерпевшему, чтобы поговорить с ним. Поскольку путь к дому потерпевшего лежал через лес, где обитают дикие животные, Ш. взял с собой заряженное двуствольное охотничье ружье. Подойдя к дому потерпевшего, Ш. постучал в ворота. Во дворе дома без привязи бегала собака. Поскольку ружье было тяжелое, положил его на забор. На стук из дома на крыльцо вышел потерпевший. Ш. успел лишь поздороваться, а затем собака прыгнула на ворота, из-за чего он испугался и, поскользнувшись, случайно нажал на курок, ввиду чего произошел выстрел. Ружье на заборе перевесилось в сторону двора дома, Ш. стал вытягивать оружие за ремень, после чего, случайно, произошел второй выстрел. Все произошло быстро, в какую сторону были направлены стволы ружья – он не видел, стрелять в потерпевшего не собирался. После выстрелов он испугался и, не обращая внимания на потерпевшего, побежал домой тем же путем.

Однако К., в ходе дачи показаний в суде, изложил иную версию произошедших событий. Потерпевший сообщил о том, что между ним и осужденным почти сразу сложились неприязненные отношения, так как Ш. не нравилось, что К. встречается с его падчерицей. Накануне произошедшей трагедии он действительно был дома у осужденного, но не с целью затеять скандал, а обсуждения вопроса по совместному проживанию с В. у него дома. Узнав об этом, мать В. учинила скандал, выгнала К. из дома, запретив дочери идти с ним. После этого потерпевший направился к себе домой, где вечером услышал стук в калитку. Одевшись, вышел на крыльцо и увидел Ш. Он стоял за закрытой калиткой и положил ружье на забор, направив его в сторону К. Потерпевший успел лишь поздороваться с осужденным, после чего тот выстрелил из ружья. К. почувствовал сильную боль внизу живота и правого бедра. Он стал разворачиваться, чтобы спрятаться в доме, после чего прозвучал второй выстрел и К. почувствовал сильный удар в спину. Потерпевший сумел зайти в дом, позвонил брату, сообщив о случившемся, и остался лежать на полу. Вскоре приехал брат с медицинскими работниками, и К. была оказана необходимая помощь. Так же потерпевший указал, что его собака не бросалась на калитку, так как на тот момент ее во дворе не было.

Заслушав показания осужденного и потерпевшего, а так же свидетелей стороны обвинения, исследовав письменные материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о виновности Ш. в инкриминируемом ему деянии, постановив обвинительный приговор.

В судебных прениях государственный обвинитель предложил суду назначить Ш. наказание по ч.1 ст.14 ч.1 ст.139 УК в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Суд назначил наказание Ш. в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а так же постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшего К. 25000 рублей в счет денежной компенсации морального вреда.

Постановленный приговор обжаловался осуждённым Ш., однако, вышестоящий суд оставил данную жалобу без удовлетворения.

Справочно: в истекшем периоде 2019 года прокуратурой Борисовского района поддержано государственно обвинение по четырём уголовным делам об убийствах. Во всех указанных случаях виновные лица действовали в состоянии алкогольного опьянения.

А. РОГАШЕВ, помощник прокурора Борисовского района, юрист 2 класса                                                                                                         

                                

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение в отношении Ш., который совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.14 ч.1 ст.139 УК...
 
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