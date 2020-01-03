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«Просто хотел познакомиться». Житель Гродно напугал женщину заведенной бензопилой

04.01.2020 17:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 3 января в Гродно к женщине на автобусной остановке подошел пьяный мужчина с бензопилой в руках, завел инструмент и начал выкрикивать угрозы. В ходе разбирательства отчим фигуранта заявил: тот просто хотел познакомится. Детали сообщает пресс-служба УВД.


Фото: пресс-служба УВД Гродненского облисполкома

Мужчина подошел к 36-летней незнакомке, завел бензопилу и стал кричать, что уничтожит остановку и покалечит саму женщину. А потом заглушил инструмент и ушел.

Оперативники нашли подозреваемого, это 22-летний ранее неоднократно судимый житель Гродно. Он был пьяный и свою вину отрицал, но когда протрезвел — признался.

Отчим подозреваемого в ответ на расспросы заявил, якобы так парень хотел всего лишь познакомится с девушкой.

Материалы проверки переданы в СК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

 
Теги: Гродно
 
 
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