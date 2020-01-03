|
«Просто хотел познакомиться». Житель Гродно напугал женщину заведенной бензопилой
Источник материала: Tut.by
Вечером 3 января в Гродно к женщине на автобусной остановке подошел пьяный мужчина с бензопилой в руках, завел инструмент и начал выкрикивать угрозы. В ходе разбирательства отчим фигуранта заявил: тот просто хотел познакомится. Детали
Мужчина подошел к 36-летней незнакомке, завел бензопилу и стал кричать, что уничтожит остановку и покалечит саму женщину. А потом заглушил инструмент и ушел.
Оперативники нашли подозреваемого, это 22-летний ранее неоднократно судимый житель Гродно. Он был пьяный и свою вину отрицал, но когда протрезвел — признался.
Отчим подозреваемого в ответ на расспросы заявил, якобы так парень хотел всего лишь познакомится с девушкой.
Материалы проверки переданы в СК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь в истории разбираются милиция и следователи.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)