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Гомелю традиционно не везет с елками. Горела уже вторая за последние три дня
Источник материала: Tut.by
5 января в Гомеле сгорела праздничная ель на Привокзальной площади. Об этом TUT.BY рассказали очевидцы.
Пожар начался около 8 часов утра. Дерево сгорело очень быстро. Сейчас остатки ели демонтируют при помощи техники.
Напомним, 2 января
В 2018 году в Гомеле из-за неисправной иллюминации
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Пожар начался около 8 часов утра. Дерево сгорело очень быстро. Сейчас остатки ели демонтируют при помощи техники.
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