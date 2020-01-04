Гомелю традиционно не везет с елками. Горела уже вторая за последние три дня

Источник материала: Tut.by

5 января в Гомеле сгорела праздничная ель на Привокзальной площади. Об этом TUT.BY рассказали очевидцы.

Пожар начался около 8 часов утра. Дерево сгорело очень быстро. Сейчас остатки ели демонтируют при помощи техники.



Фото: читатель TUT.BY

Напомним, 2 января загорелась елка на Речицком проспекте возле гипермаркета «Гиппо». Отец с сыном запускали петарды, одна из них попала на фигуру пластикового Деда Мороза, после чего занялась огнем мишура на ели.

В 2018 году в Гомеле из-за неисправной иллюминации сгорели две ели — возле проходной КУП «Горэлектротранспорт» и на площади Победы. В обоих случаях от новогодних деревьев остался лишь оплавившийся остов.