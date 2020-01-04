С начала года в Пинске и Пинском районе произошло 4 пожара

Источник материала: Полесская правда

Подробности происшествий корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.















Днем 2 января в ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в жилом доме по улице Огородной в Пинске. В одной из комнат деревянного двухквартирного дома сотрудники МЧС обнаружили и спасли сына хозяина, мужчину 1979 года рождения. Огонь повредил постельные принадлежности. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны сына хозяина.









2 января ночью горел жилой дом в деревне Купятичи по улице Мальца. К моменту прибытия спасателей кирпичное строение было полностью охвачено огнем, к счастью, хозяева успели покинуть горящий дом. Ликвидировать возгорание удалось к часу ночи, огонь уничтожил кровлю, повредил отделку и имущество. Причина произошедшего устанавливается.









Около девяти часов вечера того же дня горел жилой дом в Пинковичах по улице Луговой. Задымление произошло на чердаке, огонь повредил перекрытие в районе печи, утеплитель. Хозяева не пострадали – они самостоятельно покинули дом до приезда спасателей. Причина пожара устанавливается.







3 января в половину четвертого ночи в Центр оперативного управления поступило сообщение о том, что горит скирда соломы на территории молочно-товарной фермы ОАО «Почапово» в деревне Сошно. Огонь уничтожил 15 тонн соломы, которая находилась в прессованных тюках. Подразделения МЧС и работники ОАО «Почапово» спасли 22 тонны соломы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Всего в первые два дня нового года пожары унесли 13 жизней в разных уголках страны. По состоянию на утро 4 января в результате пожаров в Беларуси погибли уже 15 человек.

Наталья МИЛЕВСКАЯ