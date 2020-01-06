В Борисове погибла 25-летняя девушка. Она выпрыгнула из она на 8 этаже

Источник материала: Tut.by

В Борисове ночью выпрыгнула из окна квартиры на 8 этаже 25-летняя девушка, сообщил читатель TUT.BY. По данным источника, она была сотрудницей Ошмянского райотдела СК.

По данным читателя, девушка оставила записку, в которой просит никого не винить. Она родом из Борисова, из хорошей семьи. В Ошмяны перевелась недавно, получила там служебное жилье, служба ей нравилась.

В СК пока не комментируют произошедшее.

Месяц назад правооханительные органы Ошмян потрясла смерть 34-летнего оперуполномоченного местного РОВД. Его тело было обнаружено в личном автомобиле.

— Установлено, что гибель мужчины не носит криминальный характер. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказала TUT.BY официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.