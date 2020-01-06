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В Минске мужчину и подростка подозревают в хищении денег из уличных автоматов

07.01.2020 16:16 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину и подростка, которых подозревают в том, что они вскрыли паркомат и кофейные аппараты, сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: mvd.gov.by

В конце декабря в милицию обратился сотрудник службы безопасности торгового центра на улице Уманская. Он рассказал, что по камерам видеонаблюдения заметил, как двое мужчин пытаются вскрыть паркомат. Сотрудник центра попытался остановить злоумышленников, однако один из них направил на него пистолет. Так и не взломав паркомат, мужчины скрылись.

В итоге силовики установили подозреваемых — 39-летнего ранее судимого за кражу неработающего минчанина и 15-летнего девятиклассника одной из столичных школ. Их задержали на автовокзале: они планировали отправиться в Россию. При себе у них были пневматический пистолет и инструменты для взлома.

В милиции считают, что мужчина и подросток могут быть причастны к хищению денег более чем десятка кофейных и вендинговых аппаратов по Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали мужчину и подростка, которых подозревают в том, что они вскрыли паркомат и кофейные аппараты.
 
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