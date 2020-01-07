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Под Слуцком в Рождество мужчина дважды выстрелил в себя из травмата. Он погиб
Источник материала: Tut.by
7 января на 102 позвонили медики скорой: мужчина в возрасте около 55 лет в деревне Малое Журово под Слуцком собирался покончить жизнь самоубийством. Информацию об этом
Известно, что к моменту приезда сотрудников милиции мужчина уже выстрелил себе в лицо из травматического пистолета. Уговоры милиции на протяжении более чем двух часов не помогли — и мужчина выстрелил снова. Второй выстрел стал смертельным.
«По данному факту проводится проверка, назначена судмедэкспертиза по установлению точной причины смерти», —
Напомним, что изготовление, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия травматического действия в Беларуси запрещены.
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Уговоры милиции на протяжении более чем двух часов не помогли.
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