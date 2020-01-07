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Под Слуцком в Рождество мужчина дважды выстрелил в себя из травмата. Он погиб

08.01.2020 12:08 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 января на 102 позвонили медики скорой: мужчина в возрасте около 55 лет в деревне Малое Журово под Слуцком собирался покончить жизнь самоубийством. Информацию об этом порталу «Слуцк город» подтвердил заместитель начальника Слуцкого РОВД Александр Станкевич.


Фото носит иллюстративный характер. guns.allzip.org

Известно, что к моменту приезда сотрудников милиции мужчина уже выстрелил себе в лицо из травматического пистолета. Уговоры милиции на протяжении более чем двух часов не помогли — и мужчина выстрелил снова. Второй выстрел стал смертельным.

«По данному факту проводится проверка, назначена судмедэкспертиза по установлению точной причины смерти», — сообщила «Кур'еру» официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Напомним, что изготовление, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия травматического действия в Беларуси запрещены.

 
 
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Уговоры милиции на протяжении более чем двух часов не помогли.
 
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