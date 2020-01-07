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Житель Слуцка застрелился из травматического оружия
08.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Слуцка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Трагедия произошла 7 января. По информации правоохранителей, мужчина застрелился из травматического оружия.
«Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Слуцка 1964 года рождения. Опрашиваются свидетели, очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза и иные исследования для установления точной причины смерти», — проинформировала Татьяна Белоног.
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Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Слуцка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна...
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