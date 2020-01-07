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Житель Слуцка застрелился из травматического оружия

08.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Житель Слуцка застрелился из травматического оружия

Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Слуцка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трагедия произошла 7 января. По информации правоохранителей, мужчина застрелился из травматического оружия.

«Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Слуцка 1964 года рождения. Опрашиваются свидетели, очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза и иные исследования для установления точной причины смерти», — проинформировала Татьяна Белоног.

https://www.belta.by/

 
 
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Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Слуцка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна...
 
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