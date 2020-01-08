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В стойке шасси самолета, прилетевшего в Париж из Кот д'Ивуар, нашли тело 10-летнего ребенка

09.01.2020 03:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как сообщает в среду, 8 января, AFP, мальчик, примерно лет десяти, был найден в стойке шасси Боинга-777 авиакомпании Air France, прилетевшего из Абиджана. По предварительной версии, ребенок был нелегальным мигрантом и погиб либо от удушья, либо от переохлаждения.


Фото: RFI

Боинг-777 авиакомпании Air France вылетел из Абиджана во вторник вечером и приземлился в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль около шести утра. Тело ребенка обнаружено в люке для стоек шасси во время осмотра лайнера наземными службами. В авиакомпании произошедшее назвали «человеческой драмой».

Как ребенок смог попасть в самолет, будет расследовать Жандармерия воздушного транспорта Франции совместно с коллегами из Кот д’Ивуар. Как отмечает AFP, произошедшее ставит вопросы об обеспечении предполетной безопасности аэропортовыми службами Кот д’Ивуар.

Попытки пролететь в люках для стоек шасси самолета — частое явление на рейсах международных авиакомпаний, пишет AFP. Во Франции последний такой случай был зафиксирован в 2013 году. Однако из-за низких температур и разряженного воздуха на высоте 9−10 км, на которой летают магистральные самолеты, эти попытки всегда приводят к неизбежной смерти.

 
 
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Как ребенок смог попасть в самолет, будет расследовать Жандармерия воздушного транспорта Франции совместно с коллегами из Кот д'Ивуар.
 
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