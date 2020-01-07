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Водитель лесовоза за ДТП с гибелью двух человек в Ружанах приговорен к 7 годам колонии

08.01.2020 19:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Пружанского района огласил приговор по делу о ДТП со смертельным исходом в городском поселке Ружаны, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Водитель лесовоза за ДТП с гибелью двух человек в Ружанах приговорен к 7 годам колонии

Авария случилась 17 февраля 2019 года. За рулем автомобиля МАЗ находился 63-летний водитель. В одном из лесничеств он загрузил древесину и направился в Ивацевичи. На закруглении дороги в Ружанах водитель не справился с управлением, прицеп опрокинулся, а бревна покатились по обочине, по которой шли две женщины с маленьким ребенком в коляске. В результате ДТП погибли бабушка и ее внучка 2018 года рождения. Матери ребенка причинены серьезные травмы.

Водитель лесовоза за ДТП с гибелью двух человек в Ружанах приговорен к 7 годам колонии

"С учетом представленных гособвинителем доказательств во время судебного следствия установлено, что водитель в нарушение установленных требований обеспечил погрузку древесины на закрепленное за ним транспортное средство с неувязанными пакетами и ее недопустимым смещением за переднюю поперечину прицепа. Позже применил неправильные меры управления автомобилем и на закруглении дороги не принял мер к снижению скорости. В результате автопоезд с грузом утратил поперечную устойчивость, а его прицеп опрокинулся", - отметили в прокуратуре.

Водитель лесовоза за ДТП с гибелью двух человек в Ружанах приговорен к 7 годам колонии

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.317 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения). Он приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, сроком на пять лет.

Приговор суда не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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  Суд Пружанского района огласил приговор по делу о ДТП со смертельным исходом в городском поселке Ружаны, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры...
 
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