В Пинске милиционеры задержали вора, пытавшегося сдать на металлолом краденые фрагменты рельс

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о том, что со двора его дома неизвестный похитил два фрагмента рельс весом около 150 килограммов. Через некоторое время потерпевший сообщил правоохранителям, что в одном из пунктов приема металла мужчина пытается сбыть один фрагмент рельсы. В указанном направлении незамедлительно выбыли сотрудники уголовного розыска и с поличным задержали «несостоявшегося предпринимателя». Им оказался пинчанин, 1987 года рождения. Мужчина пояснил, что кражу совершил для материального обогащения.