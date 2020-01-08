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В Пинске милиционеры задержали вора, пытавшегося сдать на металлолом краденые фрагменты рельс

09.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске милиционеры задержали вора, пытавшегося сдать на металлолом краденые фрагменты рельс
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о том, что со двора его дома неизвестный похитил два фрагмента рельс весом около 150 килограммов. Через некоторое время потерпевший сообщил правоохранителям, что в одном из пунктов приема металла мужчина пытается сбыть один фрагмент рельсы. В указанном направлении незамедлительно выбыли сотрудники уголовного розыска и с поличным задержали «несостоявшегося предпринимателя». Им оказался пинчанин, 1987 года рождения. Мужчина пояснил, что кражу совершил для материального обогащения.

 
 
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> Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич: – В Пинский ГОВД обратился местный житель с...
 
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