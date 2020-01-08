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Житель Костюковичей подрался с гостем, а тот вернулся с бензином и поджег обидчика
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за покушение на убийство с особой жестокостью возбудили в Костюковичах,
По данным следствия, вечером 31 декабря молодые люди выпивали, а потом поссорились. Когда хозяин дома несколько раз ударил гостя, тот пошел к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся. Как только обидчик открыл дверь, гость поджег канистру, бросил ее в парня и скрылся.
Канистра попала молодому человеку в голову, и жидкость растеклась по всему телу. Отец парня был дома — оказал сыну помощь и вызвал медиков. Сейчас пострадавший в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемый задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения.
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Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии.
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