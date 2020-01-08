Житель Костюковичей подрался с гостем, а тот вернулся с бензином и поджег обидчика

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за покушение на убийство с особой жестокостью возбудили в Костюковичах, сообщает СК. Подозреваемый — 23-летний местный житель, который обиделся на мужчину, с которым они выпивали, и поджег его.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, вечером 31 декабря молодые люди выпивали, а потом поссорились. Когда хозяин дома несколько раз ударил гостя, тот пошел к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся. Как только обидчик открыл дверь, гость поджег канистру, бросил ее в парня и скрылся.

Канистра попала молодому человеку в голову, и жидкость растеклась по всему телу. Отец парня был дома — оказал сыну помощь и вызвал медиков. Сейчас пострадавший в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемый задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения.