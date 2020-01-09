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Лже покупатели в сети Интернет похищают деньги с банковских карт

10.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лже покупатели в сети Интернет похищают деньги с банковских карт

В последние месяцы на территории Октябрьского района Гродно получил распространение новый вид мошенничества в сети Интернет. Для этого используются сайт продаж «Куфар» либо социальная сеть «Instagram». 

 Алгоритм совершения указанных преступлений схож и позволяет обозначить их схему. Злоумышленник, как правило, находящийся за пределами нашей страны находит на Куфареили в Instagram объявление о продаже товара. Списывается с продавцом в приложении либо через популярные мессенджеры, показывая свою заинтересованность, — рассказал старший оперуполномоченный ГРПСВТ Октябрьского РОВД Гродно майор милиции Дмитрий Король. — После этого предлагает перевести предоплату на банковскую карту продавца, объясняя это тем, что временно находится за границей, а вещь ему очень нужна. 

В РОВД Октябрьского района города Гродно рассказали, что в процессе переписки злоумышленник просит сообщить ему длинный номер на лицевой стороне карты и срок ее действия. Потом под вымышленным предлогом пытается получить трехзначный код на обратной стороне карты. Узнав все реквизиты, лже покупатель переводит все имеющиеся на карте продавца средства на свою карту или электронный кошелек либо оплачивает услуги и товары в сети Интернет.

В текущем году по подобным фактам на территории Октябрьского района Гродно возбуждено два уголовных дела, по трем заявлениям граждан проводится проверка.

Граждане, будьте бдительны! Не называйте посторонним лицам реквизиты своих банковских карт, смс-сообщения из банка, данные своих паспортов!

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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В последние месяцы на территории Октябрьского района Гродно получил распространение новый вид мошенничества в сети Интернет. Для этого используются сайт продаж...
 
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