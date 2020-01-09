Бабушка обвязала семилетнего внука веревкой и отправила в окно за котом: видео из Китая

Источник материала: Tut.by

Пользователи китайских соцсетей были возмущены видео, на котором бабушка отправила семилетнего внука в окно, чтобы спасти своего кота. Питомец выбрался из квартиры и застрял на карнизе этажом ниже, а женщина обвязала ребенка веревкой и спустила его вслед за ним. Узнав о реакции людей, бабушка заявила, что очень сожалеет о своем поступке.