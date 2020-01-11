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Женщина из Узды потеряла сумку - но всем сказала, что ее ограбили. Теперь дело завели против нее
Источник материала: Tut.by
52-летняя жительница Узды сообщила в милицию об ограблении: будто бы на нее напали и с применением силы похитили ее сумку с деньгами и иными вещами. Об этом
В ходе разбирательства следователи установили, что ограбления не было. Сумку с личными вещами женщина потеряла, когда ночью шла домой после распития спиртного со своими знакомыми. С их слов, она была пьяна и неоднократно спотыкалась. Родственникам, как и следователю, женщина рассказала историю о нападении.
Потерянную сумку нашли вместе со всем содержимым — она лежала во дворе.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 400 (заведомо ложный донос о совершении преступления) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
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Потерянную сумку нашли вместе со всем содержимым - она лежала во дворе.
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