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Женщина из Узды потеряла сумку - но всем сказала, что ее ограбили. Теперь дело завели против нее

12.01.2020 15:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

52-летняя жительница Узды сообщила в милицию об ограблении: будто бы на нее напали и с применением силы похитили ее сумку с деньгами и иными вещами. Об этом рассказывает Следственный комитет.


Изображение: unsplash.com

В ходе разбирательства следователи установили, что ограбления не было. Сумку с личными вещами женщина потеряла, когда ночью шла домой после распития спиртного со своими знакомыми. С их слов, она была пьяна и неоднократно спотыкалась. Родственникам, как и следователю, женщина рассказала историю о нападении.

Потерянную сумку нашли вместе со всем содержимым — она лежала во дворе.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 400 (заведомо ложный донос о совершении преступления) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
 
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Потерянную сумку нашли вместе со всем содержимым - она лежала во дворе.
 
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