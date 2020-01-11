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В Гомеле мужчина спас соседа на пожаре

12.01.2020 14:32 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 января в Гомеле случился пожар. Возгорание случилось в одной из квартир в пятиэтажке на проспекте Речицком, сообщает МЧС.


Фото: mchs.gov.by

56-летний хозяин квартиры выжил благодаря своему соседу. Тот увидел, что из квартиры идет дым, вошел в помещение, обнаружил на полу в коридоре мужчину и спас его. После прибыла скорая помощь, хозяина квартиры осмотрели и госпитализировали.

В результате огнем повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.


Фото: mchs.gov.by

Фото: mchs.gov.by
 
Теги: Гомель
 
 
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Тот увидел, что из квартиры идет дым, вошел в помещение, обнаружил на полу в коридоре мужчину и спас его.
 
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