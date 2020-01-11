|
В Гомеле мужчина спас соседа на пожаре
Источник материала: Tut.by
10 января в Гомеле случился пожар. Возгорание случилось в одной из квартир в пятиэтажке на проспекте Речицком,
56-летний хозяин квартиры выжил благодаря своему соседу. Тот увидел, что из квартиры идет дым, вошел в помещение, обнаружил на полу в коридоре мужчину и спас его. После прибыла скорая помощь, хозяина квартиры осмотрели и госпитализировали.
В результате огнем повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тот увидел, что из квартиры идет дым, вошел в помещение, обнаружил на полу в коридоре мужчину и спас его.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)