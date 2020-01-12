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В Минской области 11-летняя девочка погибла в ванной, заряжая телефон
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки. Об этом
11 января в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области в ванной отец нашел свою дочь без признаков жизни.
Эксперты в ходе осмотра места происшествия нашли на ее теле повреждения, характерные для электротравмы. В ванной был подключен к розетке удлинитель с подключенным зарядным устройством и мобильным телефоном.
Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, приоритетная из которых — пренебрежение правилами безопасности.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Эксперты в ходе осмотра места происшествия нашли на ее теле повреждения, характерные для электротравмы.
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