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В Минской области 11-летняя девочка погибла в ванной, заряжая телефон

13.01.2020 11:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СК.

11 января в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области в ванной отец нашел свою дочь без признаков жизни.

Эксперты в ходе осмотра места происшествия нашли на ее теле повреждения, характерные для электротравмы. В ванной был подключен к розетке удлинитель с подключенным зарядным устройством и мобильным телефоном.

Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, приоритетная из которых — пренебрежение правилами безопасности.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Эксперты в ходе осмотра места происшествия нашли на ее теле повреждения, характерные для электротравмы.
 
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