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Фейковые голоса. 18-летние юноши в соцсетях «продавали» виртуальную валюту

13.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Фейковые голоса. 18-летние юноши в соцсетях «продавали» виртуальную валюту

Отделом по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из УВД Витебского облисполкома и из отдела по расследованию IT-преступлений УСК РБ по Гродненской области установлены личности двух 18-летних жителей Витебщины, которые в течении 2018 года в ВКонтакте совершали мошеннические действия в отношении граждан Республики Беларусь. Для этого подозреваемые использовали «фейковые» аккаунты, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Молодые люди предлагали пользователям сети приобретать виртуальную валюту – «голоса» данного ресурса «vk.com» по заниженной стоимости. А после узнавали реквизиты мобильных номеров потерпевших, а также специальный код – и списывали со счетов сим-карт денежные средства. Обманутые люди обещанных «голосов» так и не получили. На сегодняшний день установлено 49 потерпевших проживающих на территории всех областей страны. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1500 рублей. Действиям юношей дана правовая оценка.

https://grodnonews.by

 
 
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Отделом по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из УВД Витебского облисполкома и из отдела по...
 
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