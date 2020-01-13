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В Пинске девушка отбилась от напавшего на неё грабителя

14.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске девушка отбилась от напавшего на неё грабителя
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

— В ГОВД обратился пинчанин с заявлением о том, что около дома на его несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный мужчина и хотел похитить сумку. Девушка сумела дать отпор мужчине и успела запомнить внешность нападавшего.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Буквально через несколько минут правоохранители задержали подозреваемого в грабеже около магазина недалеко от дома пострадавшей. Им оказался 21-летний местный житель, который пояснил, что целью грабежа были деньги. Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемого.

В ГОВД напомнили, как не стать жертвой грабителя:

  • по возможности не находиться одному на улице в вечернее и ночное время суток. Избегать пребывания в малолюдных темных переулках, дворах;
  • поздно вечером не стоит привлекать излишнего внимания посторонних лиц к вашим украшениям, их лучше спрятать под одеждой или вообще снять;
  • идите домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки;
  • если в темное время суток в безлюдном месте у вас просят закурить – будьте начеку, так как подобная просьба часто бывает лишь приемом, отвлекающим ваше внимание;
  • не рекомендуется носить деньги и драгоценности в сумке, лучше положить их во внутренние карманы одежды;
  • не носите свою сумку или барсетку со стороны проезжей части, пользуйтесь плечевым ремешком, держите сумку ближе к себе;
  • при снятии денег со счета в банке или из банкомата будьте бдительны. Не снимайте деньги в присутствии посторонних и подозрительных лиц. При необходимости снять крупную сумму денег, используйте банкоматы, располагающиеся в крупных финансовых учреждениях;
  • не пересчитывайте деньги на улице;
  • не показывайте публично, особенно в ресторанах, кафе, что имеете при себе много денег;
  • не возите большую сумму денег в общественном транспорте;
  • не доверяйте незнакомым людям, которые просят вас на улице разменять деньги;
  • не стоит афишировать наличие у себя дорогих моделей сотовых телефонов в транспорте, на улице и других общественных местах, чтобы не привлекать внимание лиц, занимающихся их хищением;
  • родители должны постоянно напоминать детям о возможном риске совершения преступления в отношении них при беспечном обращении с сотовыми телефонами, деньгами и ценными вещами.
 
 
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> Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич: — В ГОВД обратился пинчанин с заявлением о том,...
 
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