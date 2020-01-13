В Пинске девушка отбилась от напавшего на неё грабителя

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

— В ГОВД обратился пинчанин с заявлением о том, что около дома на его несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный мужчина и хотел похитить сумку. Девушка сумела дать отпор мужчине и успела запомнить внешность нападавшего.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Буквально через несколько минут правоохранители задержали подозреваемого в грабеже около магазина недалеко от дома пострадавшей. Им оказался 21-летний местный житель, который пояснил, что целью грабежа были деньги. Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемого.

В ГОВД напомнили, как не стать жертвой грабителя: