В Речице девушка вышла покурить на балкон - и сорвалась с четвертого этажа

Источник материала: Tut.by

В Речице девушка вышла на балкон и сорвалась с четвертого этажа, сообщает dneprovec.by.

Инцидент произошел поздно вечером 7 января.

22-летняя местная жительница вышла покурить на балкон, хотела присесть на подоконник, но не удержалась и сорвалась вниз.

С различными переломами пострадавшую доставили в больницу.