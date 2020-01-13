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В Речице девушка вышла покурить на балкон - и сорвалась с четвертого этажа

14.01.2020 10:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице девушка вышла на балкон и сорвалась с четвертого этажа, сообщает dneprovec.by.

Инцидент произошел поздно вечером 7 января.

22-летняя местная жительница вышла покурить на балкон, хотела присесть на подоконник, но не удержалась и сорвалась вниз.

С различными переломами пострадавшую доставили в больницу.

 
 
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Девушка хотела присесть на подоконник, но не удержалась.
 
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