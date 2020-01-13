|
В Речице девушка вышла покурить на балкон - и сорвалась с четвертого этажа
Источник материала: Tut.by
В Речице девушка вышла на балкон и сорвалась с четвертого этажа,
Инцидент произошел поздно вечером 7 января.
22-летняя местная жительница вышла покурить на балкон, хотела присесть на подоконник, но не удержалась и сорвалась вниз.
С различными переломами пострадавшую доставили в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка хотела присесть на подоконник, но не удержалась.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)