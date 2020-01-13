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Милиционера судят в Пружанах за пьяное ДТП со смертельным исходом
14.01.2020 11:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суд Пружанского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного сотрудника милиции, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, сообщили в суде.
ДТП произошло в середине июля 2019 года, под колесами легкового автомобиля
"Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело в отношении виновника ДТП", - сообщили Sputnik во вторник в суде.
Обвиняемого судят по двум статьям Уголовного кодекса. По ч.3 ст.159 "Оставление в опасности" и по ч.4 ст.317 (нарушение
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на УВД, велосипедиста сбил автомобиль поздно вечером на трассе возле деревни Лососин (Пружанский район).
Следствием было установлено, что 43-летний сотрудник милиции, управляя автомобилем марки ВАЗ, сбил двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении велосипедиста, жителя Могилева 1977 года рождения.
Пострадавший мужчина скончался, пока его везли в больницу. Водитель ВАЗа был задержан.
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Суд Пружанского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного сотрудника милиции, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным...
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