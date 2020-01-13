Милиционера судят в Пружанах за пьяное ДТП со смертельным исходом

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Пружанского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного сотрудника милиции, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, сообщили в суде.





ДТП произошло в середине июля 2019 года, под колесами легкового автомобиля погиб велосипедист . Было установлено, что за рулем автомобиля, который сбил велосипедиста, находился пьяный сотрудник местной милиции, следователи возбудили уголовное дело.

"Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело в отношении виновника ДТП", - сообщили Sputnik во вторник в суде.

Обвиняемого судят по двум статьям Уголовного кодекса. По ч.3 ст.159 "Оставление в опасности" и по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть).

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на УВД, велосипедиста сбил автомобиль поздно вечером на трассе возле деревни Лососин (Пружанский район).

Следствием было установлено, что 43-летний сотрудник милиции, управляя автомобилем марки ВАЗ, сбил двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении велосипедиста, жителя Могилева 1977 года рождения.

Пострадавший мужчина скончался, пока его везли в больницу. Водитель ВАЗа был задержан.