За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе внутренних войск МВД, вчера, 13 января, у агрогородка Парохонск при расчистке зарослей у железнодорожной насыпи работник заметил в земле предмет, похожий на снаряд. Прибывшие саперы войсковой части 7404 извлекли из земли немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Предположив, что рядом могут быть и другие боеприпасы, взрывотехники с помощью металлоискателей обследовали прилегающую территорию по обе стороны железнодорожного полотна. И, как оказалось, не зря.









На поверхность военнослужащие внутренних войск достали 49 артиллерийских снарядов калибром 45 и 75 миллиметров, 35 минометных мин калибром от 50 до 120 миллиметров, 12 ручных гранат, а также взрыватели и запалы. Найденный арсенал уничтожили на подрывной площадке.

Вчера саперно-пиротехническая группа извлекла на поверхность еще более 165 различных боеприпасов. Сегодня поисковые работы вдоль железной дороги вблизи агрогородка Парохонск продолжаются.







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