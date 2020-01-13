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За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат
14.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вчера саперно-пиротехническая группа извлекла на поверхность еще более 165 различных боеприпасов. Сегодня поисковые работы вдоль железной дороги вблизи агрогородка Парохонск продолжаются.
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За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе внутренних войск МВД, вчера, 13 января, у агрогородка Парохонск при расчистке зарослей у железнодорожной...
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