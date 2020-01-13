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За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат

14.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе внутренних войск МВД, вчера, 13 января, у агрогородка Парохонск при расчистке зарослей у железнодорожной насыпи работник заметил в земле предмет, похожий на снаряд. Прибывшие саперы войсковой части 7404 извлекли из земли немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Предположив, что рядом могут быть и другие боеприпасы, взрывотехники с помощью металлоискателей обследовали прилегающую территорию по обе стороны железнодорожного полотна. И, как оказалось, не зря.


За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат
За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат
На поверхность военнослужащие внутренних войск достали 49 артиллерийских снарядов калибром 45 и 75 миллиметров, 35 минометных мин калибром от 50 до 120 миллиметров, 12 ручных гранат, а также взрыватели и запалы. Найденный арсенал уничтожили на подрывной площадке.

Вчера саперно-пиротехническая группа извлекла на поверхность еще более 165 различных боеприпасов. Сегодня поисковые работы вдоль железной дороги вблизи агрогородка Парохонск продолжаются.


За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат

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За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат За два дня вдоль железной дороги вблизи Парохонска обнаружено более 260 артснарядов, миномётных мин и ручных гранат

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе внутренних войск МВД, вчера, 13 января, у агрогородка Парохонск при расчистке зарослей у железнодорожной...
 
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