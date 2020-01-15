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Смотрите, как спасатель забирается в квартиру в Молодечно, где с балкона вырывается пламя

15.01.2020 11:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 14 января открытым пламенем горела квартира на втором этаже пятиэтажки в Молодечно на улице Маркова, сообщает МЧС. Смотрите, как спасатель забирается в квартиру в Молодечно сквозь пламя на балконе.

В квартире на втором этаже работники МЧС нашли хозяина и его сожительницу — они были без сознания. Обоих вынесли на воздух и передали скорой. Людей отвезли в больницу.

Причина пожара устанавливается. Предполагают неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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В квартире нашли хозяина и его сожительницу - они были без сознания.
 
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