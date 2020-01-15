Смотрите, как спасатель забирается в квартиру в Молодечно, где с балкона вырывается пламя

Источник материала: Tut.by

Утром 14 января открытым пламенем горела квартира на втором этаже пятиэтажки в Молодечно на улице Маркова, сообщает МЧС. Смотрите, как спасатель забирается в квартиру в Молодечно сквозь пламя на балконе.

В квартире на втором этаже работники МЧС нашли хозяина и его сожительницу — они были без сознания. Обоих вынесли на воздух и передали скорой. Людей отвезли в больницу.

Причина пожара устанавливается. Предполагают неосторожное обращение с огнем при курении.