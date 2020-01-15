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Смотрите, как спасатель забирается в квартиру в Молодечно, где с балкона вырывается пламя
Источник материала: Tut.by
Утром 14 января открытым пламенем горела квартира на втором этаже пятиэтажки в Молодечно на улице Маркова,
В квартире на втором этаже работники МЧС нашли хозяина и его сожительницу — они были без сознания. Обоих вынесли на воздух и передали скорой. Людей отвезли в больницу.
Причина пожара устанавливается. Предполагают неосторожное обращение с огнем при курении.
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В квартире нашли хозяина и его сожительницу - они были без сознания.
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