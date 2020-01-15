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Буксир спускали на воду автокраном, но что-то пошло не так
Источник материала: Tut.by
Автокран уронил буксир в бразильском штате Рондония, пытаясь спустить его на воду. Тяжелая лодка рухнула с высоты, задела другое судно и затонула. Упавший буксир не подлежит восстановлению, а оператор крана получил легкие травмы. Момент происшествия попал на видео.
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Кран недостаточно крепко зафиксировали на земле.
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