Буксир спускали на воду автокраном, но что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

Автокран уронил буксир в бразильском штате Рондония, пытаясь спустить его на воду. Тяжелая лодка рухнула с высоты, задела другое судно и затонула. Упавший буксир не подлежит восстановлению, а оператор крана получил легкие травмы. Момент происшествия попал на видео.