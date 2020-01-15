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В США самолет скинул топливо на четыре школы
15.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ЧП в США – самолет сбросил топливо на школьную территорию. Пострадали около 40 человек.
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ЧП в США – самолет сбросил топливо на школьную территорию. Пострадали около 40 человек. Лайнер только вылетел из аэропорта Лос-Анжелеса, и почти сразу пилоты...
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