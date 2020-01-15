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В США самолет скинул топливо на четыре школы

15.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В США самолет скинул топливо на четыре школы

ЧП в США – самолет сбросил топливо на школьную территорию. Пострадали около 40 человек. 

Лайнер только вылетел из аэропорта Лос-Анжелеса, и почти сразу пилоты обнаружили техническую неисправность и решили экстренно вернуться. Для безопасного снижения потребовалось избавиться от части авиационного топлива. «Керосиновый дождь» обрушился на четыре начальные школы, где как раз была перемена. Много детей и взрослых в тот момент находилось на улице. Всем пострадавшим оказана помощь.  

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ЧП в США – самолет сбросил топливо на школьную территорию. Пострадали около 40 человек.  Лайнер только вылетел из аэропорта Лос-Анжелеса, и почти сразу пилоты...
 
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