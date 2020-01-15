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Белорус взял заложника в «Москва-Сити»
Источник материала: Tut.by
В одном из зданий ТЦ «Москва-Сити» на Пресненской набережной в столице России мужчина захватил заложницу. Его уже задержали. Российские СМИ сообщают, что это гражданин Беларуси.
Полиция задержали мужчину, который угрожал девушке ножом и удерживал ее в одном из зданий ТЦ «Москва-Сити» на Пресненской набережной в Москве.
«Сегодня на службу „02“ поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом похожим на нож, удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку», — сообщил
В результате инцидента никто не пострадал. Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства.
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В результате инцидента никто не пострадал. Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства.
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