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В г.п. Радунь произошел пожар в жилом доме
16.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
Пожар в жилом доме
15 января в 15.10 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г.п. Радунь Вороновского района. В результате повреждена стена на площади 1,5 кв.м., перекрытие. Причина пожара
Пожар автомобиля
15 январяв 20.30 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Волковыске на переулке Кутузова. В результате пожара поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие автомобиля. Причина пожара
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано. Пожар в жилом доме 15 января в 15.10 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г.п. Радунь...
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