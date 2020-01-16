В г.п. Радунь произошел пожар в жилом доме

Источник материала: Вороновская газета





Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар в жилом доме

15 января в 15.10 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г.п. Радунь Вороновского района. В результате повреждена стена на площади 1,5 кв.м., перекрытие. Причина пожара устанавливается.

Пожар автомобиля

15 январяв 20.30 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Волковыске на переулке Кутузова. В результате пожара поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие автомобиля. Причина пожара устанавливается.

Гродненское ОУМЧС