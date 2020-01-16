ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В г.п. Радунь произошел пожар в жилом доме

16.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В г.п. Радунь произошел пожар в жилом доме

Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар в жилом доме

15 января в 15.10 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г.п. Радунь Вороновского района. В результате повреждена стена на площади 1,5 кв.м., перекрытие. Причина пожара устанавливается.

Пожар автомобиля

15 январяв 20.30 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в  Волковыске на переулке Кутузова. В результате пожара поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие автомобиля. Причина пожара устанавливается.

Гродненское ОУМЧС
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано. Пожар в жилом доме 15 января в 15.10 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г.п. Радунь...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В частном доме в Витебске обвалился потолок, завалило хозяина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика