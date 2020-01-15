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В частном доме в Витебске обвалился потолок, завалило хозяина
Источник материала: Tut.by
Днем 15 января в частном доме в 1-м Тракторном переулке в Витебске обрушился потолок. Под завалами оказался хозяин. Понадобилась помощь спасателей,
В комнате одноэтажного кирпичного жилого дома обрушилось деревянное потолочное перекрытие. Под завалами оказался хозяин. К моменту приезда спасателей он был в сознании.
Работники МЧС достали мужчину и передали скорой. Однако от госпитализации он отказался.
Причину инцидента устанавливают. По предварительной версии МЧС, мужчина перфоратором снимал керамическую плитку со стен — и из-за этого обрушился потолок.
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По предварительной версии МЧС, мужчина перфоратором снимал керамическую плитку со стен - и обрушился потолок.
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