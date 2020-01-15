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В частном доме в Витебске обвалился потолок, завалило хозяина

15.01.2020 17:42 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 15 января в частном доме в 1-м Тракторном переулке в Витебске обрушился потолок. Под завалами оказался хозяин. Понадобилась помощь спасателей, сообщает МЧС.


В комнате одноэтажного кирпичного жилого дома обрушилось деревянное потолочное перекрытие. Под завалами оказался хозяин. К моменту приезда спасателей он был в сознании.

Работники МЧС достали мужчину и передали скорой. Однако от госпитализации он отказался.


Причину инцидента устанавливают. По предварительной версии МЧС, мужчина перфоратором снимал керамическую плитку со стен — и из-за этого обрушился потолок.

 
Теги: Витебск
 
 
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По предварительной версии МЧС, мужчина перфоратором снимал керамическую плитку со стен - и обрушился потолок.
 
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