Пожар в ОАО «Борисовдрев»

Источник материала: Единство

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что горит древесная пыль в бункере циклона.

На момент пожара 20 человек находились в здании, покинули цех самостоятельно. Пострадавших нет.

Причина загорания устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение технологического процесса: в результате производственного процесса при работе на линии шлифования и калибрования фанеры от воздействия шлифовальной ленты (наждачки) на металл, который находился в фанере (сырье), образовалась искра, которая вылетела в циклон, и произошло возгорание горючих отложений без распространения за его пределы.

Работа цеха была приостановлена на 2 часа, с 20-00 цех работает в штатном режиме.















