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Пожар в ОАО «Борисовдрев»

16.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что горит древесная пыль в бункере циклона.

На момент пожара 20 человек находились в здании, покинули цех самостоятельно. Пострадавших нет.

Причина загорания устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение технологического процесса: в результате производственного процесса при работе на линии шлифования и калибрования фанеры от воздействия шлифовальной ленты (наждачки) на металл, который находился в фанере (сырье), образовалась искра, которая вылетела в циклон, и произошло возгорание горючих отложений без распространения за его пределы.

Работа цеха была приостановлена на 2 часа, с 20-00 цех работает в штатном режиме.

Пожар в ОАО «Борисовдрев»

Пожар в ОАО «Борисовдрев»

Пожар в ОАО «Борисовдрев»

Пожар в ОАО «Борисовдрев»

 
 
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Вчера в 18.00 в ЦОУ Борисовского ГРОЧС поступило сообщение о том, что произошло возгорание на территории ОАО «Борисовдрев».
 
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